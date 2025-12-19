ソフトバンクの杉山一樹投手（28）が19日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、年俸4000万円からアップでサインした。（金額は推定）今季7年目の杉山はリーグ最多の65試合に登板。3勝4敗、31セーブ、10ホールド、防御率1・82。シーズン途中から守護神を託されると、自身初のセーブ王のタイトルにも輝いた。交渉の場では球団に対して、将来的な海外挑戦を直訴。杉山は会見で「自分のパフォーマンスがいい限り、チャン