Æü¾Æ¤±¤·¤¿È©¡¢ÂçÃÀ¤Ë¤¢¤é¤ï?¥°¥é¥Ó¥¢³¦ºÇ¶¯¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹?¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä½÷Í¥¤ÎË­Åç¿´ºù(¤³¤³¤í¡¢22)¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ó¥­¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÍèÇ¯1·î29ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥é¥Ó¥¢»¨»ï¡Ö¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥Ü¡¼¥¤¡×(UTBG¡¢¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹)¤Ø¤ÎÉ½»æŽ¥´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ðÃÎ¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ö¡¼¥²¥ó¥Ó¥ê¥¢¤¬ºé¤­¸Ø¤ë²¼¤ÇÆ±¿§¤Î¥Ó¥­¥Ë¤ÇÂçÃÀ¤ËÆü¾Æ¤±¤·¤¿È©¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤ª½é¤ÎUTBG¤µ¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤