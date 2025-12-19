「フィギュアスケート・全日本選手権」（１９日、国立代々木競技場）２６年ミラノ・コルティナ五輪の最終選考会が開幕し、男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われた。ＧＰファイナル銅メダリストで、すでに初の代表入りが有力な状況の佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝はジャンプのミスが響き、８７・９９点にとどまり、５位とやや出遅れた。冒頭の４回転ルッツが３回転に。続く４回転トーループ−３回転トーループの