ヤクルトは19日、新外国人として元エンゼルスのホセ・キハダ投手（30＝1メートル80、97キロ、左投げ左打ち）の獲得を発表した。1年契約で年俸85万ドル（約1億3260万円）、背番号は11に決まった。キハダは球団を通じて「来シーズン、スワローズでプレーする機会をいただき、とてもうれしく思っています。私の目標はチームの優勝に貢献すること」とコメントした。ベネズエラ出身の左腕は20〜23年までエ軍で大谷（現ドジャー