気象台は、午後4時9分に、なだれ注意報を稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町などに発表（雪崩注意報） 19日16:09時点宗谷地方では、19日夜遅くから20日明け方まで強風に、20日明け方から融雪による土砂災害に、21日までなだれに注意してください。【なだれ