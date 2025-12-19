立憲民主党の野田佳彦代表は19日の記者会見で、2026年度当初予算案の成立に協力する方針を示した国民民主党の姿勢に疑問を呈した。「まだ予算案の中身が出ていないのにそこまで言うのは、完全与党ではないか」と述べた。国民の玉木雄一郎代表は18日、高市早苗首相との間で、所得税が生じる「年収の壁」の178万円への引き上げで合意。26年度予算案の成立へ協力する考えを表明した。野田氏は「自民党を補完する動きが日本維新