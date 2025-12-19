陸上自衛隊仙台駐屯地は19日、2023年9月に飲み会で部下2人の胸や尻を触ったとして、需品学校（千葉県松戸市）所属の50代の幹部自衛官を停職7カ月の懲戒処分にしたと発表した。駐屯地によると、当時、幹部自衛官は東北方面後方支援隊に所属しており、演習場内で飲酒していた。「酩酊していて記憶がない」と話しているという。また、部下をこの幹部自衛官の膝の上に座らせたとして、同支援隊の20代の陸士長を停職3日の懲戒処分に