国税庁が入る庁舎＝東京・霞が関自民、日本維新の会両党は19日、2026年度の与党税制改正大綱を決定した。所得税が生じる「年収の壁」を160万円から178万円に引き上げ、住宅ローン減税は中古住宅向けを拡充する。長引く物価高を背景に家計支援の減税策が並んだ。焦点だったガソリン税の暫定税率廃止などの代替財源確保は、年約1兆2千億円にとどまり、不足分は27年度に先送りした。政府は26年度当初予算案とともに26日に閣議決定