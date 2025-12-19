カンボジア・ポイペト、プノンペン、タイ・バンコク【プノンペン、バンコク共同】タイとカンボジアの国境地帯での軍事衝突で、在カンボジアの日系企業9社が18日時点で工場の操業停止や駐在社員の退避といった打撃を受けていることが19日、日本貿易振興機構（ジェトロ）への取材で分かった。タイからの資材や材料供給に時間や費用がかかっており「長期化すれば企業の撤退もあり得る」と懸念の声が上がる。7日に再燃した衝突は7