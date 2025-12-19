昨年ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会（被団協）は19日、官邸筋の核兵器保有発言について「被爆者の存在を無視し、核戦争を容認するもので、絶対に許すことはできない」とする抗議談話を出した。