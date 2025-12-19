【広州＝遠藤信葉】香港紙・文匯報によると、香港中心部の外貨両替店で、日本円の現金約１０億円が強盗された事件で、警察は、犯人が現金輸送ルートなどについて事前に把握していた可能性があるとみて捜査している。報道によると、被害にあった両替店は長年、日本円から香港ドルへの両替を行っている。奪われた現金は、１人の顧客から預かっていたものという。これまで同店が強盗被害に遭ったことはなかった。複数の香港メデ