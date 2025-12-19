東京美容外科の統括院長、麻生泰氏が19日、X（旧ツイッター）を更新。韓国発の4人組ガールズグループaespaの一部メンバーがSNSに投稿した内容をめぐる批判に異を唱えた。aespaは今年大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）に初出場することが発表されたが、過去に一部メンバーがSNSに投稿した内容に、第2次大戦中に日本に落とされた原爆をやゆするものがあったなどとして、出場中止を求める声があがり、署名活動が行わ