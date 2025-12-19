落語家の春風亭一蔵がパーソナリティを務めるラジオ番組『春風亭一蔵 ラジオマガジンフライデー！』（文化放送・金曜日午前8～11時30分）12月19日の放送は、パートナーの水谷加奈アナウンサーとともに、気になるニュースについてトークを繰り広げた。 水谷アナ「さあ、一蔵さんが取り上げるニュース、今日は何でしょうか？」 一蔵「読売新聞の『ぬいと一緒にお泊まり、