3連単的中戦術 軸馬・相手馬の狙い方 ２桁人気で３着以内に激走しているのが７頭という波乱含みのハンデ戦なだけに、無理に点数を絞るのは得策ではない。 年齢的には４歳馬が連軸向きなので、１・２着にマークして流したい。ハンデは53～55キロの馬が軸向きだが、24年の結果を見ると、55.5キロまで範囲を広げた方がいいかもしれない。 また、東西比較では「西高東低」で、関西馬が連対しなかったのは23年だけ。