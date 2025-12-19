天満屋岡山店 2025年度「おかやま子育てしやすい職場アワード」の大規模企業部門で、天満屋（本社・岡山市）が受賞しました。 従業員への子育て支援について模範的・先進的な取り組みをしている事業者を表彰し、社会全体で子育てを応援する気運を高めようと、岡山県は「おかやま子育てしやすい職場アワード」を部門別に表彰しています。 天満屋は従業員の約70％が女性で、男女ともに活躍を続けられる職