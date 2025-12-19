関東はこの先1週間は、天気が短い周期で変わる。明日20日〜明後日21日と24日クリスマスイブは雨で、雨や風の強まる所も。寒暖差も大きいため、体調管理に注意が必要。1月1日は晴れて、初日の出が拝めそう。明日20日の夜から明後日21日は雨まとまった雨や横殴りの雨明日20日(土)本州付近を前線が通過するため、関東は夜から雨が降りだすでしょう。明後日21日(日)は雨が降ったりやんだりで、日中は南部を中心にザッと雨の降り方が