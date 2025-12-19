円売り強まる、ドル円一時１５６．４４レベル＝ロンドン為替 植田日銀総裁会見が始まっている。そのなかで、為替市場は円売りの動きを強めている。ドル円は一時156.44レベル、ユーロ円は183.24レベルなどに本日の高値を更新。ポンド円は209円台に乗せ、高値を209.18レベルに更新。 USD/JPY156.33EUR/JPY183.13GBP/JPY209.06