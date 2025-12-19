ヤクルトは１９日、エンゼルス傘下３Ａのホセ・キハダ投手（３０）を獲得したと発表した。１年契約で年俸は８５万ドル（約１億３２００万円）。背番号は１１に決まった。１８０センチのサウスポーは球団を通じ「来シーズン、スワローズでプレーをする機会をいただき、とてもうれしく思っています。私の目標はチームの優勝に貢献することです。スワローズファンの皆さまにお会いできることを楽しみにしています」とコメントした