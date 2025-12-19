◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会第１日（１９日、東京・代々木第一体育館）２６年ミラノ・コルティナ五輪の日本代表を決める全日本選手権が開幕。男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、２連覇を目指す鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は１０４・２７点だった。４回転トウループ３回転トウループできっちり着氷。最後のトリプルアクセルでややバランスを崩すも上々の滑りで