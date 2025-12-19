中国国務院台湾事務弁公室の陳斌華報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京12月19日】中国国務院台湾事務弁公室の陳斌華（ちん・ひんか）報道官は18日、米国防総省の国防安全保障協力局が中国台湾地区への約110億ドル（1ドル＝約156円）の武器売却を発表し、民進党当局がすぐさま謝意を表明したことに対し、武器売却に断固反対すると強調した。陳氏は次のように述べた。台湾問題は中国の核心的利益中の核心、中米関係の越え