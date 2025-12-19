日本銀行は金融政策決定会合で政策金利をこれまでの0.5％から0.75％に引き上げることを決めました。日銀はこれまで、いわゆる「トランプ関税」の経済への影響を見極めるため、追加の利上げを6会合連続で見送ってきました。今回は、「トランプ関税」の影響について、「不確実性は引き続き残っているものの低下している」としたほか、今後の経済の先行きについて「来年もしっかりとした賃上げが実施される可能性が高い」などとして、