日本とアメリカの関税交渉の合意文書に、アメリカ製の車を追加試験なしで輸入できるようにする内容が盛り込まれたことを受け、国土交通省は来年1月にも省令を改正する方針を明らかにしました。日本とアメリカの合意文書の中では、アメリカで製造されて安全が認証された車について、日本は追加試験なしで受け入れるとされました。これを受け、国土交通省はきょうから来月17日までパブリックコメントを募集したうえで、来月下旬に省