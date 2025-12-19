プロ野球・DeNAは19日、来年行う春季キャンプ期間中のオープン戦、練習試合および青白戦の試合日程を発表しました。DeNAは2月1日から1軍、ファームともに沖縄で春季キャンプを開始。9日には「青白戦」が予定されています。この青白戦とは球団カラーにちなんで名付けられた“紅白戦”。普段はともにプレーするDeNAの選手たちがチームごとに分かれ、実戦形式で戦います。その他、2月中盤からはNPBチームとの練習試合を予定。実戦を重