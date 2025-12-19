「夫からの突然の別れ話…幸せな日々は、すべて嘘だったの…？結婚7年目。マンネリはあっても、大きな不満もなく、それなりに幸せな日々を送っている…そう思っていたのは、妻だけだったのかもしれません。もし、ある日突然、夫から「離婚したい」と告げられたら、あなたはその事実をどう受け止めますか？ 今回ご紹介するのは、夫からの突然の終止符によって、夫婦のすれ違いが露呈する物語。妻が知らなかった夫の本音主人公の女性