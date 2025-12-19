福岡市保健所は１８日、福岡市西区のスーパー「ｆｏｏｄｗａｙ小戸店」で販売していた釜揚げしらすパックにフグの稚魚計２匹が混入していたと発表した。稚魚も毒があり、同店が自主回収している。３〜１７日に２７２パックを販売したという。健康被害は確認されておらず、種類が違うものが混入している場合は、食べずに通報するよう呼びかけている。１７日に購入客が市保健所に相談した。店の在庫を調べたところ、別のパックか