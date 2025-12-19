12月19日公開 【拡大画像へ】 白泉社は12月19日、同社のWebサイト「ヤングアニマルWeb」にて、えなこさんのグラビア「Dreamy Christmas」を公開した。 公開されたグラビアでは、えなこさんが冬にひときわ輝く笑顔を披露。ピンクのリボンを身にまとい、キュートでロマンチックな“冬限定”の姿をみせてくれる。 □「ヤングアニマルWeb」えなこさんのグラビアページ (C)えなこ／白泉