（台北中央社））「オレンジの悪魔」の愛称で知られる京都橘高校吹奏楽部と東京農業大第二高校吹奏楽部「エメラルドナイツ」が18日夜、北部・新北市の荘敬高職（職業高校）マーチングバンドと共に、台北市の繁華街・西門町で演奏を披露した。3校による活力あふれるパフォーマンスで、ひんやりとした夜の街は熱気に包まれた。京都橘高は2022年、東農大二高は23年に、中華民国国慶日（国家の日）の祝賀式典にそれぞれ出演している。