（ワシントン中央社）トランプ米大統領は18日、2026会計年度（25年10月〜26年9月）の国防予算の大枠を定める国防権限法に署名し、同法が成立した。予算総額は約9006億米ドル（約140兆円）で、台湾の自己防衛力維持を支援する「台湾安全保障協力イニシアチブ」の推進予算として最大10億ドル（約1600億円）の拠出を認めることなどが盛り込まれた。法案は上下両院が17日までに可決していた。ホワイトハウスによると、トランプ氏は同法