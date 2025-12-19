19日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前日清算値比20.5ポイント高の3385ポイントで取引を終えた。出来高は4万4618枚だった。この日のTOPIXの現物終値3383.66ポイントに対しては1.34ポイント高。 株探ニュース