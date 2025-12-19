19日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比225ポイント高の3万560ポイントで取引を終えた。出来高は2365枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万507.95ポイントに対しては52.05ポイント高。 株探ニュース