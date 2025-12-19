19日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前日清算値比12ポイント高の646ポイントで取引を終えた。出来高は5372枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値656.67ポイントに対しては10.67ポイント安。 株探ニュース