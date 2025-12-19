19日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前日清算値比7.5ポイント高の1980.5ポイントで取引を終えた。出来高は219枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値2015.1ポイントに対しては34.6ポイント安。 株探ニュース