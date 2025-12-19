現役ドラフトでプロ野球・巨人に移籍となった松浦慶斗投手が19日、ジャイアンツ球場を初めて訪れ、軽く汗を流しました。「全く新しい感覚でしたし、変な感じというか、いつもと違う感じの練習でした」と口にした松浦投手ですが、ロッカールームで最初に挨拶したのは郡拓也選手、そしてトレーニングルームにいたのは松本剛選手と、日本ハムでともに戦ったチームメートに迎えられ、少しリラックスできたそうです。「施設もトップクラ