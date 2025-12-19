◇FIVBバレーボール男子 世界クラブ選手権（12月16日〜22日、ブラジル）バレーボールの世界最強クラブを決める、世界クラブ選手権。予選ラウンド最終戦を終え、石川祐希選手が所属するイタリアのペルージャと西田有志選手らが所属する大阪ブルテオン(以下大阪B)が準決勝進出をつかみました。同じプールBに入ったペルージャと大阪B。直接対決を制した欧州王者のペルージャーは2連勝で日本時間18日、クルゼイロ(ブラジル)と対決し、3