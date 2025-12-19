MLBは日本時間19日、公式SNSを更新し、タイガースの左腕タリク・クスーバル投手が2026年開催のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)に出場することを表明しました。スクーバル投手は今季31試合に登板し、13勝6敗、241奪三振(リーグ2位)、防御率2.21をマークし2年連続ア・リーグのサイ・ヤング賞を受賞しました。アメリカ代表はすでに昨季新人王で今季ナ・リーグサイ・ヤング賞受賞の右腕、ポール・スキーンズ投手の参加が発表