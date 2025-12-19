ラッパー、音楽プロデューサーのSKY-HI（39）が18日深夜放送のテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）に出演。自身の意外な恋愛観について語った。冷静に見られがちなSKY-HI。ところがMCの鈴木愛理から「ロジカル派か、仕事と恋愛でギャップを持っていて恋愛になると甘々になるかどっちかのイメージ」と水を向けられると「比較的後者の方が近い」と告白。意外なギャップにスタジオからは「えー！」驚きの声が上