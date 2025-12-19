契約更改し、記者会見するソフトバンク・杉山＝19日、みずほペイペイドームソフトバンクの杉山一樹投手が19日、みずほペイペイドームで契約交渉し、倍増の年俸8千万円で更改した。7年目の今季はリーグ最多の65試合に登板。6月から抑えに定着し、31セーブで初のタイトルも獲得し「しっかり評価してもらった。昨年以上に充実感があるシーズンだった」と納得の表情を浮かべた。交渉の席上では、将来的な米大リーグ移籍の希望を球