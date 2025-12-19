小泉進次郎防衛相は19日の記者会見で、非核三原則を将来にわたって変更するべきではないと考えるかどうかを問われ「平和な暮らしを守るために、あらゆる選択肢を排除せずに検討を進めるのは当然のことだ」と述べた。