「お菓子ミュージアム天保山」で、「キョロちゃん」（右）らと記念撮影する吉寿屋の神吉一寿社長＝19日午前、大阪市港区菓子卸販売の吉寿屋（大阪府摂津市）は、20日に大阪市港区で「お菓子ミュージアム天保山」を開業する。大阪・関西万博に出展したアート作品展示のほか、約1500種類の駄菓子や全国のご当地商品が買えるコーナーも設置。関連する落語の実演や森永製菓「チョコボール」のキャラクター「キョロちゃん」らとの記念