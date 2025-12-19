日本サッカー協会は19日、都内で会見を開き、日本代表の26年の年間スケジュールを発表した。3月に欧州遠征を実施して2試合を行い、5月31日には国立で壮行試合を行う。6月1〜9日の国際Aマッチ週間を経て、同11日開幕のW杯北中米大会に臨む。W杯後には9月24日に宮城、同28日に広島、10月1日に横浜、同5日に国立で国際Aマッチを開催。11月9〜17、12月31日にも国際Aマッチ週間が設定されている。W杯1次リーグを除いて現時点で対