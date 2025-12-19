東京・霞が関の警察庁警察庁は19日、指名手配容疑者の捜査強化月間とした11月と準備期間の10月、全国の警察が296人を摘発したと発表した。摘発人数は前年同期比で23人増えた。このうち殺人など「重要事件」の容疑者は警察庁指定が0人、都道府県警指定が16人だった。警察庁によると、摘発のきっかけは、立ち回り先の捜査が最多の186人。容疑者の顔の特徴などから見つける「見当たり捜査」が31人、職務質問が17人だった。逃亡