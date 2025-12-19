19日午前1時35分ごろ、埼玉県ときがわ町椚平の空き地に止まっていた軽乗用車の中で、20〜30代くらいの男女3人が死亡しているのを警察官が発見した。県警小川署によると、車内には燃えた練炭と、筆跡の異なる3人分の遺書とみられるメモがあった。署は身元や死亡した経緯を調べる。署によると、3人とも目立った外傷や着衣の乱れはない。車は施錠され内側からテープで目張りされていた。近くを通りかかった男性が110番した。