12月17日、元「KAT-TUN」の亀梨和也がMCを務めるバラエティ番組『世界を救う!ワンにゃフル物語柴と三毛と亀梨くん』（テレビ東京系）が放送された。番組内で赤西仁との関係を語る場面があり、ファンをざわつかせている。世界のかわいい犬や猫を紹介する同番組だが、この日はスタジオゲストに三浦翔平と鈴木愛理が出演。スタジオトークで最近、仲よくなった人の話題になり、三浦は赤西の名前をあげた。ここから、亀梨がかつ