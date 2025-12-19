Image: Zapp2Photo / Shutterstock.com 今年のAI業界は凄まじいものがありました。大規模言語モデルのさらなる性能向上はもちろん、次々と発表されるデータセンター建設計画、人材獲得バトル、数々の訴訟、そして世界中の大企業によるAI市場への巨額投資…。AIバブルという言葉も頻繁に耳にしました。…これ、いつまで続くのでしょう。少なくとも、来年はまだまだ多くの企業がAIへの投資を継