嵐の櫻井翔とグラフィックデザイナーの佐藤卓氏が、世界が惚れる“わが町の宝”の魅力を伝える特別番組『世界がほれた 絶品！翔ケース』が2026年1月6日(19:57〜20:42)にNHK総合で放送される。このほど都内で行われた収録後に、櫻井が佐藤氏とともに取材に応じ、収録の感想に加え、自身にとっての“宝”や自身の創作活動などについて語った。『世界がほれた 絶品！翔ケース』の収録に参加した佐藤卓氏と櫻井翔○世界が惚れる“わが