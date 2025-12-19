平塚競輪場で１２月３０日に開催される「ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２４」の共同記者会見が１９日、都内で行われた。１１月小倉競輪祭でＧ?初優勝を飾った阿部拓真（３５＝宮城）の動向に注目が集まっていたが、記者会見で「前検日までに結論を出したい」と話した。阿部は北日本１人の構成で「単騎でやるか、競輪祭の経緯もあって位置を決めるのか」苦悶の日々を過ごしているようで、「前検日までに結論を出したい」と保留