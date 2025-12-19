NHKの夜ドラ『替え玉ブラヴォー！』(2026年1月5日スタート、総合 毎週月〜木曜22:45〜23:00)の完成会見が19日、東京・渋谷の同局で開催され、主演の北香那、共演の天野はな、制作統括の石澤かおる氏が登壇。北のコメディエンヌぶりを、天野と石澤氏が絶賛した。『替え玉ブラヴォー！』完成会見に出席した北香那と天野はな本作は、作家・岸本鮎佳が“友情”をテーマに描く、ちょっとブラックな大人のためのコメディ。広告代理店で働