節約中でも、毎日のオシャレは楽しみたい――。そんな大人世代の気持ちに寄り添ってくれそうなのが、【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】。今回紹介するのは、770円という驚きのプチプラながら、こだわりのデザインで高見えが叶いそうな商品。「770円アイテム」の魅力を、着こなしのお手本とともに紹介します。 レイヤー