フィギュアスケート全日本選手権が開幕フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権が19日、東京・代々木第一体育館で開幕した。男子ショートプログラム（SP）で、昨季の世界ジュニア選手権金メダリストの17歳・中田璃士（TOKIOインカラミ）が89.91点をマーク。演技中に鼻血が出るアクシデントも、ハイスコアをマークした。ジュニア世界王者の中田が、高得点をマークした。冒頭にトウ