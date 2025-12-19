病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！■今週の体操は…「免疫力アップ」に「梅干しすっぱ〜い体操」高齢者施設では誤嚥防止の体操として、表情筋や咀嚼筋などを動かす体操を行っています。顔のツボが刺激されると、体内に入ってきた病原体を攻撃する免疫細胞の「ナチュラルキラー細胞」を活性化する効果も